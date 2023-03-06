مديح الحضرة وزيارة المقام فى الليلة الختامية لمولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، فعاليات الليلة الختامية لمولد سيدي أبو الحجاج الأقصرى من داخل المسجد والمقام، وسط زيارات من الأهالي من مختلف أرجاء الأقصر والصعيد.

وشهد ضريح العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى ، إقبال كبير من الضيوف بجانب تنظيم حلقات المديح والذكر في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجانب الدعوات وتلاوة القرآن الكريم داخل المسجد والضريح.

ومن جانبه صرح إيهاب صبرى الحجاجى ابن الأسرة الحجاجية وأحد المنظمين، إن الاحتفالات فى كل عام تكون مظاهرها موجودة بكافة منازل الأسرة الحجاجية أحفاد القطب سيدي أبو الحجاج الأقصرى، حيث تم خلال السنوات الماضية منع خروج موكب الاحتفال المسمى بـ"الدورة" لمنع التزاحم بين المواطنين، حيث تتقدم الأسرة الحجاجية للجميع بالتهاني لجميع أبناء الأقصر بقدوم المولد.

ويضيف إيهاب الحجاجى لـ"اليوم السابع"، أن العائلة الحجاجية استعدت بصورة كبيرة لفعاليات الاحتفالية بالترتيب لاستقبال الزوار في دواوينهم ومنازلهم وسط أجواء مميزة إحتفالاً بالمولد السنوى، وذلك بعد توقفه لعدة سنوات مضت لظروف أزمة فيروس كورونا، كما سيتم تنظيم فعاليات من قبل أبناء منطقة المنسية حول المسجد للإحتفال بالمولد على طريقتهم السنوية بليالي الذكر والمديح النبوى.

ويستقبل ضريح أبو الحجاج بالأقصر، بشكل يومى الآلاف من المواطنين، الذين يقومون بتوزيع الخبز الصغير والأرز باللبن والتمر على مريديه، ويتميز المسجد والضريح الذي مضى على بنائه أكثر من 8 قرون، بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان.