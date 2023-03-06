محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بهدم مدرسة أساسية في بيت لحم

أ ش أ

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرارا بهدم مدرسة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في تصريح صحفي، إن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت القرار تماشيا مع دعوى رفعتها مؤسسة "رغافيم" الصهيونية لهدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية، وإن القرار الجائر تضمن مهلة 60 يوما لتنفيذ الهدم.



يُشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت تمديد الالتماس الذي قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانتإيف" الحقوقية، لوقف هدم المدرسة، وأكدت قرار الهدم خلال جلستها التي عقدت قبل أسبوعين.