محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف ويقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقف السيارات خلال جولة ميدانية للاطمئنان على انتظام عمل مواقف السيارات والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين بأى صورة، والتقى بعدد من المواطنين، والمسافرين والسائقين والركاب بموقف كفر الشيخ القديم وموقف كفر الشيخ الجديد، ومواقف السرفيس غرب وشرق كفر الشيخ، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقاد محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالموقف الجديد والقديم، موقف السرفيس، محذرا من تكرار المخالفة والتعدي، حتى لا تعوق التعديات حركة المواطنين بالمواقف، وتعديهم يؤدي، كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل طلاب الجامعة للمراكز المختلفة والمواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على عدم زيادة أسعار ركوب السيارات العاملة بين المراكز والمدن والقرى، والمحافظة والمحافظات المجاورة، وانتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة كفر الشيخ، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس، والتاكسي، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، موجهاً مديري المرور والمواقف والتموين ، وأيضاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعرفة الحالية، لعدم زيادة أسعار السولار.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة للحد من أى تجاوزات مع المخالفين.



اشغالات موقف السرفيس



تفقد المحافظ للمواقف



جانب من توجيهات المحافظ بازالة الاشغالات



محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف



محافظ كفر الشيخ يتفقد الموقف القديم



محافظ كفر الشيخ يشدد بازالة الاشغالات



محافظ كفر الشيخ يوجه بازالة الاشغالات بالمواقف



محافظ كفر الشيخ يوجه بازالة الاشغالات_1