تعرف على تفاصيل حل 675 شكوى تلقتها إدارة خدمة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

. قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إنه تلقى تقريرا من عماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان، عن تلقيها شكاوى من المواطنين، خلال شهر فبراير الماضى، 2023، بلغت 675 شكوى تم توجيهها، لمجالس المدن وكافة المديريات الخدمية لحلها، مؤكدا أنه يتم التواصل مع جميع الجهات على مدار اليوم لسرعة إنجاز الشكاوى لتلبية طلبات المواطنين، من خلال عدد من قنوات التواصل، منها إدارة خدمة المواطنين، إضافة للقاءات الجماهيرية التى تشهدها مجالس المدن، إضافة لتلقى الشكاوى خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، على رقم 114، و0473220792، اضافة لتلقى شكاوى من المواطنين خلال جولاته، مؤكداً أننا نسعى لنيل رضا المواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية

وقد بلغ إجمالى الشكاوى الواردة لمجالس المدن 443 شكوى بنسبة 65.6 % وتتضمن شكاوى تخص كثرة مياه الأمطار بمدينة بلطيم، وتم رفع تراكمات مياه الأمطار أولا بأول حتى لا تتراكم المياه فى الشارع، وشكوى ضد الجار بسبب التعدى على الشارع العمومى، ويوضح أنه يقوم بتربية المواشى ومخلفات المواشى، تم فحص الشكوى ومخاطبة الوحده المحلية لقرية محلة دياى، وأفادت بأنه بالمعاينة على الطبيعة تم تحرير إنذارات للمخالفات الموجوده بالمنطقه محل الشكوى، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشكوى من مجلس المحلى لقرية سعفان بسبب الطريق المؤدى إلى الطريق العمومى من قرية سعفان، والتى أفادت بأن عزبة سعفان جارى بها العمل بمشروع الصرف الصحى بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقد تم تمهيد الطريق أكثر من مرة بمعدات الوحدة المحلية، وسيتم إعادة رصفه عند انتهاء مشروع الصرف الصحى، وتسليكه.

كما تلقت خدمة المواطنين شكوى بسبب وجود قمامة ومخلفات فى قرية دمرو، وانها تعيق حركة المرور، واتضح أن الأماكن المتراكمة بها هذه القمامة متولد يومى ويتم رفعه يوميا بصفة مستمرة بمعدات الوحدة. ومواطنة تتضرر من مطعم بسبب الازعاج لوجود آله، بالمعاينة تبين أن صاحب المطعم جارى فى استخراج ترخيص للنشاط، وأفادت البيئة أنه تم وضع كاتم صوت لحجر طحن الطعمية، ومواطن يشكو بسبب وجود مياه صرف صحى أسفل العقار بسبب وجود مزارع سمك خلف المنزل، وبالبحث أفادت الجهة بأن موقع منزل الشاكى يقع خارج نطاق الحيز العمرانى، ويقع مجاور للمزارع السمكية، وهو مبنى بالطوب البلوك وداخل الأرض الزراعية المستغل مزارع سمكية، وتلك المنطقة مرتفعة المياه الجوفية، وهذا مما يسبب تسريب المياه، وقرية منشية على أغا يحدث لها انسداد فى المجارى، وقامت الوحده بتسليك الخط بعمال الصرف الصحى، واستعانت الوحده بنافورى شركة مياه الشرب، وتم تسليك الخط مع مساعدة من الأهالى.

كما تلقى مجلس المدينة ووزارة الإنتاج الحربى، ومحافظة كفر الشيخ بسبب عدم استكمال طريق المحيط بقرية 47، علما بان تم رصد ميزانية لهذا الطريق فى عام 2021/، 2022وبالبحث تبين أن الشركة المنفذة لن تستطيع إنهاء أعمال الرصف فى الطريق المذكور، بسبب عدم قدرتها على إدخال المعدات لأن مدخل الطريق لن يتحمل أوزان الثقيلة، حيث أن المدخل يوجد به ماسورة رى مردومه، أما بالنسبة للطريق الآخر فيوجد مجرى مائى غير مبطن بالدبش، ولا يتحمل أوزان المعدات، وجود حفرة بالطريق تتسبب فى انقلاب السيارات، تم معالجتها بمعرفة الوحدة المحلية، ومقاول الرصف بوضع طبق من السن لحين وضع الأسفلت الجديد عليها، ووجد اعمده اناره لا يوجد بها أضاءه، بسبب أنه منقطع عنها التيار الكهربى وبالبحث مع مسئول الإنارة بالوحدة، أفاد أنه تم اضاءة الكشاف الكائن بجوار منزل الشاكى بعد عمل الصيانة اللازمة له.

كما بلغ إجمالى الشكاوى الواردة للمديريات الخدمية 129 شكوى بنسبة 19.1 % وتتضمن شكاوى من تأخر الترقية لها فى جهة العمل، وشكاوى بسبب عدم صرف المستحقات الخاصة بها عن سنة، 2022 افادت ادارة بيلا التعليمية أنه حتى الآن لم يتم صرف مستحقات الثانوية أو الدبلومات، وجارى مخاطبة وزارة التربية والتعليم، وسيتم الصرف فور توافر الموارد المالية اللازمة للأجور، وشكوى من إدارة الحامول التعليمية بسبب التأخر فى نتيجة التظلم الخاص بترقية المعلمين دفعة عام، 2015 بالبحث تبين أنه تم الانتهاء من تسجيل اختبارات التدريب المعلمين، واستكمال الملف الإلكترونى لكل معلم، وفى انتظار إصدار قرار الوزير بالترقيات، وأخر يشكو من نقص المعلمين بالمدارس، جارى الانتهاء حاليا من اجراءات تعيين المعلمين المقبولين بمسابقة الوزارة الاخيرة، وسيتم سد العجز بجميع المدارس.

كما تلقت المديريات الخدمية، شكاوى لعدة مخالفات منها البناء على الاراضى الزراعية، وأفادت الإدارة الزراعية سيدى سالم، أنه بمخاطبة الوحدة المحلية بالبلاص مركز البلاص، أفادت أن المصنع محل الشكوى يقع داخل الحيز العمرانى صادر لها رخصة انشاء رقم 1001 لسنة 2022، وشكوى ضد رئيس مجلس اداره جمعيه زراعيه بقلين، حيث يقوم بانعقاد الجلسات بدون علم أحد، أفادت الادارة العامة للتعاون بأن انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية المنشلين الزراعية صحيحة، ولم يترتب عليها أى إجراءات مالية أو صرف أى مبالغ مالية بخصوص انعقاد الجمعية، كما تم تلقى شكوى للتضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالبناء على أرض زراعية، أفادت الادارة الزراعية ببيلا أنه بالمعاينة على الطبيعة بناحية عزبة فريد خميس، لا يوجد مبانى حديثة بنفس الناحية على الأرض الزراعية، ولا تعديات حتى تاريخه، والتضرر من وجود أعمدة مزروعة جديدا ملاصقة لمنزله، بالفحص تبين أن الاهالى قد توجهت إلى الوحدة المختصة أثناء تنفيذ عملية إحلال وتجديد الاعمدة بالقرية، لزرع الاعمدة الجديدة على أحد جانبى الشارع، ورفع الاعمدة القديمة من منتصف الشارع، وقد تم التنفيذ لصالح التشغيل، وحفاظا على أرواح المواطنين فى وجود الوحدة المحلية.

كما جرى تلقى شكوى مواطن يمتلك قطعة أرض زراعيه وقامت شركة الكهرباء بزراعة عمود كهربائى بارضه، وقد تم التواصل مع الشاكى وحضوره المعاينة، وتفهمه الوضع الذى استدعى زراعة العمود داخل ارضه، ومتضرر من قيام شركة المياه بحفر شارع الضرائب وتم الاصلاح، ولم تقم بردم الحفر، وأفاد نائب النظافة والتجميل شرق، أنه يتم الردم بعد 48 ساعة للاطمئنان على سلامة الخط، والتأكد من عدم وجود تسريب حتى لا يتم الحفر مرة أخرى، وتضرر أهالى قرية دمرو من وجود تسريبات بمدرسة العمار الثانوية الفنية الزراعية المشتركة، مبناها الصرح التعليمى الفاخر، وكم هائل من المياه رى وصرف مزروعات المدرسة، حيث تم إرسال لجنة من قطاع الدعم الفنى، وتم سحب عينة، ومن التحليل اتضح أن المياه مياه جوفية ناتجة عن قرب المساكن من الأراضى الزراعية.

كما تلقت المديريات الخدمية شكوى من مواطنة عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بشهر 7 و8 و9 لسنة 2021، أنه تم إرسال المستحقات المالية المتأخرة كاملة للمواطنة إلى الإدارة الصحية بدسوق، وتم التواصل مع المواطنة وابلاغها بهذا الأمر، بشأن علاج أحد المواطنين على نفقة الدولة نظرا لظروفه الحرجه، تم الإتصال على المواطن، وأفاد أنه محجوز بالمستشفى العام منذ حوالى شهر ونصف نتيجة كسور فى الرقبه دون علاج، وتم توجيهه إلى مسؤول نفقة الدولة بالمستشفى العام، لاستخراج قرار علاج لنجله على نفقة الدولة، وهو الآن داخل المستشفى العام، وجارى إنهاء الأوراق المطلوبة منه لاستخراج القرار، وشكاوى العاملين بوحدة شباس الشهداء بإدارة دسوق الصحية بكفر الشيخ بعدم تطبيق الحد الادنى للاجور طبقا للقرار، حيث لم يتم حذف قيمة حافز المهن الطبية عند حساب الحد الأدنى مما تسبب من حرمانهم من القرار رغم صدور استفتاء من وزارة المالية بذلك، وتم التواصل مع مسؤول الحسابات والماهيات، وأفاد بأن القرار الوارد إلينا من وزارة المالية بخصوص هذا الموضوع، أن جميع الشامل باستثناء المهن الطبية يتم خصم 150 جنيه حافز ايثابى 2019 بالمجموع الكلى 850 جنيها، كل ما ورد الينا من تعليمات وزارة المالية، لتطبيق الحد الأدنى لوظائف مراقب صحى.

كما تم تلقى شكوى من مواطن وأهل المنطقة من ترعة جاد الله بسبب الترعة الموجودة فى المنطقة حيث تم تبطينها، ولكنهم يحتاجون إلى إقامة سور حول الترعة، حفاظًا على الأطفال وتلاميذ المدرسة من السقوط فيها، وجارى حالياً عمل سور أمام المدرسة، وحتى الكوبرى السابق للمدرسة، حفاظاً على أرواح المواطنين، وشكوى أهالى قرية محلة دياى يلتمسون تأجيل عمل الصرف لفاصل الزراعة وهما شهران فقط وذلك للحفاظ على محصول الغله، وتم التنبيه على المقاول أنه فى حالة إصرار المزارعين على عدم تنفيذ الأعمال بالأراضى التى بها محصول القمح، ويتم تأجيل التنفيذ لحين نهو الحصاد، سرعة التحرك لمنع المقاول من التعدى على الطريق مع العلم تقاعس الجهة المسئولة. ببحث الشكوى مع مدير التوسع الأفقى بكفر الشيخ، أفاد بأنه تم التنبيه على المقاول العملية بعمل اللازم، وإعادة ردم أى جزء قام بتحميله وتسوية طبان الترعة، كما تلقى شكوى من أهالى قرية دمرو يتضررون من وجود تسريبات بمدرسة العمار الثانوية الفنية الزراعية المشتركة كم هائل من المياه رى وصرف مزروعات المدرسة. تم إرسال لجنة من قطاع الدعم الفنى وتم سحب عينة ومن التحليل اتضح أن المياه مياه جوفية.