محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوجه بسرعة تشغيل الكوبري المعدنى الجديد

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و"كفر الشيخ المحلة"، "كفر الشيخ بلطيم"، ووجه برصف وتوسعة طريق ابو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر، بحضور العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، موجا سرعة الانتهاء من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه كوبري القنطرة المعدني الجديدة، المقابل لادارة مرور كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لافتتاحه، وانتهاء حالة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة شارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامولـ، لوسط مدينة كفر الشيخ.



اعمال توسعة الطريق



تفقد الكوبري



تفقد المشرروعات الخدمية



تفقد توسعة الطرق



تفقد كوبري القنطرة الجديد



توسعة طريق الكوبري



جانب من تفقد المحافظ للمشروعات الخدمية



جانب من تفقد المحافظ للمشروعات



جانب من تفقد المشروعات الخدمية



متابعة اعمال كوبري الجديد