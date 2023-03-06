محافظ دمياط وسفير جمهورية تاجيكستان يبحثان آليات تعزيز العلاقات الثنائية

دمياط معتز الشربيني

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبها، سفير جمهورية تاجيكستان لدى مصر " ضراب الدين قاسمى والوفد المرافق له.

وفى مستهل اللقاء، رحبت " المحافظ " بسفير تاجيكستان، كما وجهت التحية إلى جمهورية تاجيكستان، كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز سُبل التعاون وزيادة العلاقات وتبادل الخبرات بما يساهم فى دعم العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة.

تحدثت " الدكتورة منال عوض " عن أهم الصناعات التى تشتهر بها دمياط مثل صناعات الأثاث والحلويات والسفن، كما أشارت إلى وجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بدمياط نظرًا لتمتع المحافظة بإطلالها على البحر الأبيض المتوسط ويمر بها نهر النيل وبحيرة المنزلة، الأمر الذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية بمصر، ولفتت " المحافظ " إلى أن دمياط بها مدينة سياحية ذات موقع فريد عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط وهى مدينة رأس البر والتى شهدت انشاء اول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا " شتيجنبرجر اللسان"، حيث دعته إلى زيارة المدينة، منوهة أيضًا إلى تنفيذ مشروع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لدعم زراعة القطن طويل التيلة التى تشتهر بها مصر.

وفى سياق متصل،، بحثت المحافظ والسفير قاسمى أوجه التعاون وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين وتحقيق التوأمة وتعزيز العلاقات التجارية، حيث اعربت محافظ دمياط عن تطلعها لتعزيز الشراكة وذلك فى إطار خطة المحافظة للتعاون مع الدول الصديقة لدعم القطاعات المختلفة خاصةً قطاع صناعة الأثاث.

وأعرب سفير تاجيكستان عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط ولقاء الدكتورة منال عوض، مؤكدا على دور مصر الرائد والبارز على المستوى الدولى، واشاد قاسمى بما تتمتع به دمياط من مقومات وما شهدته من مشروعات رائدة معرباً عن تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين، كما اهدى المحافظ درعاً تذكاريا فى ختام اللقاء.