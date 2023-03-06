اليوم السابع
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تطعيم 3500 مواطن ضد فيروس كورونا بمحافظة دمياط

الإثنين، 06 مارس 2023 12:45 م
تطعيم 3500 مواطن ضد فيروس كورونا بمحافظة دمياط جانب من الحملة
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنفيذ حملة طرق الأبواب، التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، للتطعيم بلقاح الكورونا (جرعة أولى، ثانية، تنشيطية ثالثة، تنشيطية رابعة).
 
وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الحملة تهدف إلى تحصين جميع المواطنين فيما فوق 12 سنة بجميع إدارات (دمياط ، كفرالبطيخ، فارسكور، كفرسعد ، الزرقا)، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس الكورونا المستجد 19.
 
وأضاف وكيل صحة دمياط ان الحملة لاقت إقبال شديد من المواطنين حيث تم تطعيم 3500 مواطن في أولي أيام الحملة بإدارات (دمياط، كفرالبطيخ، فارسكور، كفرسعد، الزرقا).
 
 
وناشدت  مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين بضرورة تلقي اللقاح، مؤكدة ان اللقاح آمن وفعّال وبيقلل من فرص الإصابة بالمرض.
 
 
تأتي الحملة تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبناءا علي تعليمات  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط .
 
 
 

 


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