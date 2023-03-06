تطعيم 3500 مواطن ضد فيروس كورونا بمحافظة دمياط

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الحملة تهدف إلى تحصين جميع المواطنين فيما فوق 12 سنة بجميع إدارات (دمياط ، كفرالبطيخ، فارسكور، كفرسعد ، الزرقا)، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس الكورونا المستجد 19.

وأضاف وكيل صحة دمياط ان الحملة لاقت إقبال شديد من المواطنين حيث تم تطعيم 3500 مواطن في أولي أيام الحملة بإدارات (دمياط، كفرالبطيخ، فارسكور، كفرسعد، الزرقا).