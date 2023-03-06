محافظ دمياط تناقش عددا من الملفات المتعلقة بسوق الجملة في شطا

دمياط معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عدد من الملفات بسوق الجملة بشطا، وذلك خلال ترأسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية ومدير إدارة المرور، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة شرطة المرافق وأيضًا عدد من مديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدير السوق وعدد من تجار الأسماك بالسوق.

وتناول الاجتماع استعراض للمعوقات التى تواجه التجار بالسوق، وبحثت "المحافظ" آلية تذليلها، وكذلك سُبل تفعيل عدد من الإجراءات لضبط منظومة العمل بالسوق الذى شهد أعمال تطوير شاملة مؤخرًا.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على شرطة المرافق بتكثيف التواجد الامنى داخل السوق لمتابعة حركة البيع والشراء والمزادات ، كما وجهت تعليماتها الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل مجلس إدارة جديد لجزئى الأسماك والخضروات على أن يعقد جلسات اجتماع بشكل شهرى ، ووجهت أيضًا بالتنسيق المستمر مع التجار لتفعيل كافة الإجراءات المتفق عليها ، وأكدت محافظ دمياط على ادارتى الحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة بمتابعة الموقف بشكل دورى.