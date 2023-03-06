محافظ بنى سويف يشهد فعاليات اللقاء الثاني لمبادرة "أفريقيا مستقبل تجارة مصر"

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات اللقاء الثانى لمبادرة "أفريقيا مستقبل تجارة مصر"، والذى تنظمه جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، ذلك لعرض ومناقشة سبل وآليات تحقيق زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وكيفية اختراق وتعميق التبادل التجارى مع دول القارة بالإضافة إلى عرض ومناقشة التحديات التى تواجه المصدرين.

وفى كلمته أكد محافظ بنى سويف حرصه على المشاركة فى هذا اللقاء الذى يعقد على أرض المحافظة، ويستهدف النهوض والارتقاء بملفات الاستثمار والصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن المحافظة تضع تلك الملفات فى مقدمة أولوياتها، خاصة وأنها الطريقة النموذجية لتسريع وتيرة التنمية المنشودة، والمستهدفة ضمن رؤية مصر 2030 فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، فى هذا الشأن، والتى سعت المحافظة للدفع بنتائجها على المستوى المحلى، من خلال إعداد إطلاق وتفعيل استراتيجية تنموية محلية عامة تستهدف النهوض بـ6 قطاعات اقتصادية فى مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة، والتى اشتملت على إعداد خريطة بكل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها، خاصة مع وجود 8 مناطق صناعية تحتوى على مصانع عالمية كبرى، بجانب شبكة طرق قوية وواعدة خاصة مع تنفيذ مشروعات قومية بالقطاع داخل المحافظة.

وتتضمن فعاليات اللقاء عقد جلسات وورش عمل ولقاءات مفتوحة، تتناول مراحل الإعداد لصفقة تصديرية ناجحة فى أفريقيا، المشكلات والتحديات التى تواجه المصدرين ووضع مقترحات لحل تلك المشكلات، استعراض إجراءات تيسيرات للمستثمرين فى ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 982 لعام 2022، وعرض الإجراءات الخاصة بالرخصة الذهبية ودور الهيئة العامة للاستثمار، وعرض نموذج للمنطقة اللوجيستية بالعاصمة الكينية، ونبذة عن مكون دعم التكتلات والمناطق الصناعية ببنى سويف والفيوم، دور المجلس التصديرى فى دعم الصناعات الكيماوية والأسمدة وكيفية اختراق الأسواق الأفريقية والصعوبات والتحديات التى تواجه المصدرين بأفريقيا، عرض تجارب تصديرية سابقة للتصدير لأفريقيا، ومتابعة ونتائج المؤتمر الأول وتوصيات المؤتمر الثانى ووضع خطة عمل للتنفيذ.