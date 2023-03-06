تعرف على مشروعات حياة كريمة بمجلس قروى طنسا في بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف مركز ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ورافقه خلالها مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

تابع نائب المحافظ سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها دائرة مجلس قروي طنسا بني مالو، والتي شملت قرى بني ماضي والبرانقة وطنسا، ومنها مشروع الوحدة الاجتماعية بقرية بني ماضي، لتقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية والتي ستضم مركز وورشا للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، كما يستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية البرانقة، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن عددٍ من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في القطاع الصحي لأهالي مركز ومدينة ببا.

كما تم متابعة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة دار إيواء "سيدات بلا مأوى" التابع لمشروع تنمية المرأة الريفية بطنسا، حيث يتم تطوير الدار لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لتلك الفئة من السيدات، فضلا عن متابعة إنشاء حضانة نموذجية لتعزيز حقوق الطفل.