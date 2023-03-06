محافظ الوادى الجديد يعتمد المخططات التفصيلية لـ 14 قرية بمركز الداخلة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مركز الداخلة والبالغ عددهم 14 قرية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن إجمالى قرى المركز التى تم اعتماد مخططاتها حتى الآن بلغ 34 قرية وجار استكمال باقى القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.

وكان محافظ الوادى الجديد ، اعتمد خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مركز الداخلة والبالغ عددهم 10 قرى، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن إجمالى قرى المركز التى تم إعتماد مخططاتها حتى الآن بلغ 20 قرية وجارى استكمال باقى القرى، كما اعتمد خرائط المخططات التفصيلية لقرى مركز الفرافرة، وذلك عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخططات الاستراتيجية لها، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجهود التعاون بين الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما اعتمد المحافظ أيضا، خرائط المخطط الاستراتيجى العام لمدينة باريس تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه قد تم خلال الأشهر الماضية اعتماد 121 مخطط استراتيجى لقرى المحافظة و3 من مخططات المدن، مؤكدًا أهمية هذه المخططات كركيزة للتنمية الشاملة فى إطار الخطة المستقبلية لمدن المحافظة وقراها.

وأوضحت المهندسة منى محمد أن مخطط مدينة باريس يضم بعض المقترحات من بينها عرض الطرق التجميعية والشريانية وتعديل عدد من الشوارع الرئيسية والتجميعية بالمدينة؛ لإحداث التنمية بما يتفق مع القوانين ويضمن حق الدولة ويراعى احتياجات الأجيال القادمة مستقبلًا.