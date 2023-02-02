محافظ الوادى الجديد يعتمد المخططات التفصيلية فى 10 قرى بالداخلة.. تفاصيل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مركز الداخلة والبالغ عددهم 10 قرى، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن إجمالي قرى المركز التي تم إعتماد مخططاتها حتى الآن بلغ 20 قرية وجاري استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.

وكان محافظ الوادي الجديد، اعتمد مؤخراً خرائط المخططات التفصيلية لقرى مركز الفرافرة، وذلك عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخططات الاستراتيجية لها، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجهود التعاون بين الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مُشيرًا لأهمية هذه المخططات كركيزة أساسية لإحداث التنمية بمدن المحافظة وقراها.

كما اعتمد المحافظ أيضا، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة باريس تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه قد تم خلال الأشهر الماضية اعتماد 121 مخططًا استراتيجيًا لقرى المحافظة و 3 من مخططات المدن، مؤكدًا أهمية هذه المخططات كركيزة للتنمية الشاملة في إطار الخطة المستقبلية لمدن المحافظة وقراها.

وأوضحت المهندسة منى محمد أن مخطط مدينة باريس يضم بعض المقترحات من بينها عرض الطرق التجميعية والشريانية وتعديل عدد من الشوارع الرئيسية والتجميعية بالمدينة؛ لإحداث التنمية بما يتفق مع القوانين ويضمن حق الدولة ويراعي احتياجات الأجيال القادمة مستقبلًا.