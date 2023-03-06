محافظ المنوفية يوجه بحل شكوى إحدى شركات النظافة بشرانيس بقويسنا

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه اليومي بالمواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

كلف المحافظ بسرعة فحص شكوى مسئولى إحدى شركات النظافة بقرية شرانيس مركز قويسنا ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن استمرار أداء عملها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على إدماج القطاع الخاص فى إدارة المخلفات البلدية وإحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية الحلامشة مركز بركة السبع يلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين منزله المقام على أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، وكلف المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بدراسة شكوى مواطن بحى شرق شبين الكوم يتضرر من تأخر استلام العقد الخاص بقطعة أرض أملاك دولة قام بتقنين أوضاعها، موجها بسرعة إنهاء كافة الإجراءات فورا وفقا للضوابط والقوانين حرصا على مصلحة المواطن.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى منها شكوى مواطن بناحية أبو سنيطة مركز الباجور يتضرر من إيقاف العمل برخصة المبانى الخاصة به على الرغم من صحة الإجراءات القانونية، وكذا شكوى معلم بمدرسة البتانون الثانوية الصناعية يتضرر من تعسف التوجيه المالى والإدارى ضده، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

فيما أحال المحافظ شكوى مواطن بناحية بخاتى بشبين الكوم يتضرر من تنفيذ شارع بقطعة أرض مبانى يمتلكها ووقف تنفيذ الرخصة الخاصة به ، إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للمعاينة واتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين، كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة شكوى عامل خدمات بمدرسة الناصرية ببركة السبع يلتمس إلغاء انتدبه وبقائه بمدرسته مشيرا إلى انه لامانع من استمرار بمدرسته مراعاة لظروفه الصحية الخاصة.

وأكد محافظ المنوفية على حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.