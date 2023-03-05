محافظة المنوفية تنظم زيارات لطلاب المدارس إلى المعالم السياحية والأثرية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت محافظة المنوفية ممثلة في إدارة السياحة، بالتعاون مع منطقة آثار إسلامية وقبطية، ومديرية التربية والتعليم، برنامجا للتوعية السياحية والأثرية لطلاب المدارس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبناء على تعليمات اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية ونشر الوعي الأثري بهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى أبناء الوطن ومستقبله.

ومن جانبها أوضحت وسام وفائي مدير السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم رحلة اليوم الواحد هذا الأسبوع ضمن فعاليات البرنامج لعدد 40 من طلاب وطالبات المدارس بالمنوفية ،حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة شملت " متحف الزعيم السادات" و "مسجد سيدي شبل الأسود" و"متحف دنشواي".

كما أشارت إلى أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة وندوات تعريفية بآثار المحافظة وورش عمل وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدي مختلف فئات المجتمع وخاصة طلاب المدارس.