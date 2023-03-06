اليوم السابع
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ويكلف بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة..

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين لحالات إنسانية

الإثنين، 06 مارس 2023 01:54 م
محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين لحالات إنسانية جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

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التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الهمم بمراكز شبين الكوم وقويسنا، للتعرف على مطالبهم، وإيجاد الحلول الفورية حيالها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي لفتة إنسانية ، قام محافظ المنوفية بتسليم مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية وبطاطين للحالات الإنسانية تساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، واستمع المحافظ لمطالبهم والذين يعانون من ضمور شديد بالعضلات وظروف صحية واجتماعية صعبة ، موجهاً  بسرعة إنهاء إجراءات استصدار كارت الخدمات المتكاملة مراعاة لظروف إحدى الحالات المستحقة ، ومؤكداً  على أن مكتبه مفتوح دائماً للتواصل المباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية وذوى الحالات المرضية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لهم .

وخلال اللقاء ،  أهدت مواطنة من ذوى الهمم " مصحفاً شريفاً ورسالة شكر وتقدير لمحافظ المنوفية ، معربة عن سعادتها بجهوده المبذولة في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم والحالات الإنسانية.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة ، مؤكداً على أننا مستمرون وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء وأهالي شعب المحافظة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية ، وتقديم كافة أوجه سبل الدعم اللازم والرعاية الشاملة لتلبية كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين.

 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

لقاء ذوى الهمم



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