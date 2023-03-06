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محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 10:25 م
محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان.. صور جانب من الاحتفالية
كتبت - مرام محمد

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان، والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة بمسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وقدم اللواء أحمد راشد، التهنئة إلى الشعب المصري بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، داعياً المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

 

بدأت الاحتفالية، بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها.

 

وحضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، وممثلي مديرية الأوقاف.

 

احتفالية ليلة النصف من شعبان
احتفالية ليلة النصف من شعبان

 

الاحتفالية
الاحتفالية

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

 


محافظ الجيزة

ذكرى ليلة النصف من شعبان

اوقاف الجيزه

جامعه الدول العربيه



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