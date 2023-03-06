اعرف مواعيد واستعدادات أسيوط لانطلاق امتحانات محو الأمية دورة أبريل

أسيوط-هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط ، عن إنطلاق امتحانات محو الأمية دورة أبريل 2023 بجميع المراكز والأحياء، منذ 5 مارس وحتى 16 مارس الجاري، بإجمالي عدد متقدمين يبلغ 7122 دارسا، يؤدون الامتحان داخل 200 لجنة، ويوضح "اليوم السابع" الاستعدادات من خلال هذه النقاط.

1-امتحانات دورة أبريل 2023 بالمراكز الإدارية والأحياء بدأت 5 مارس وتستمر حتى 16 مارس.

2- بلغ عدد المتقدمين في مركز منفلوط 679 دارس يؤدون الامتحان في 12 لجنة أيام 5-6-7/3/2023

3- في ديروط 350 متقدم في 9 لجان يؤدون الامتحان أيام 8-9/3/2023

4- في الفتح 490 متقدم يؤدون الامتحان في 10 لجان يوم 5 مارس

5- في أبنوب تقدم 220 دارس يؤدون الامتحان في 9 لجان يوم 6 مارس

6- في حي شرق بلغ عدد المتقدمين 170 دارس في 5 لجان يوم 7 مارس

8- حي غرب 148 متقدم في 5 لجان يوم 7 مارس

8-في أبوتيج 437 متقدم في 29 لجنة يومي 8-9/3/2023 9-في ساحل سليم 410 متقدم يؤدون الامتحان في 8 لجان يوم 5 مارس

10-في صدفا 295 متقدم في 8 لجان يوم 6 مارس

11- في البداري بلغ عدد المتقدمين للامتحان 846 دارس يؤدون الامتحان في 22 لجنة أيام 7-8-9/3/2023

12-في الغنايم 318 متقدم في 12 لجنة يوم الأحد 12 مارس 13-في ابوتيج 1072 دارس في 28 لجنة أيام 13-14-15-16/3/2023

13-في مركز أسيوط 820 متقدم في 20 لجنة أيام 12-13-14-15/3/2023

14- في القوصية 600 متقدم في 15 لجنة يوم 12 مارس

15-في أبنوب يؤدي 267 دارس الامتحان في 8 لجان يوم الخميس 16 مارس 2023.

ووجه المحافظ بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين للامتحانات متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح مشيرًا إلى دعمه الكامل لأنشطة تعليم الكبار وتفعيل التواصل والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية الشريكة "تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعى وصحة ووحدات محلية والاوقاف والكنيسة وجامعتى أسيوط والأزهر" لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة.