حياة كريمة فى أسوان.. دفع العمل بمشروعات "الحجز قبلى" تلبية لمطالب الأهالى.. صور

أسوان - صلاح المسن

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان، والتى تمتد شمالا وجنوبا، ومشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للافضل.

وتشهد قرى مراكز محافظة أسوان عددا كبيرا من المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التى تلامس حياة المواطنين، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل للأهالى فى تلك القرى، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم اقامتها فى اطار المبادرة الرئاسية.

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان قرية الحجز قبلى بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، لخدمة 21 ألف مواطن من أهالى القرية الرئيسية وتوابعها بإجمالى 10 قرى فرعية ونجع، ويجرى بالتوازى العمل فى أكثر من مشروع بمختلف القطاعات، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الحجز قبلى، مشروعات رفع كفاءة مكتب بريد نجع هلال، وإنشاء مركز شباب النصراب، وتطوير مدرسة حامد نادى الابتدائية ومدرسة نجع هلال الإعدادية، وأيضاً تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إحلال وتجديد مدرسة نجع النصراب الإبتدائيه، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها وذلك بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع، علاوة على مشروع إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 99 % لكل منهما.

كما تم متابعة شكوى أهالى قرية الحجز قبلى (المحاميد) بمركز إدفو وتضررهم من بطء وتوقف تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى، وذلك للوقوف على الأسباب وإعداد تقرير ميدانى مفصل وعرضه على المحافظ لإيجاد الحلول المناسبة لرفع نسب التنفيذ بهذا المشروع الحيوى.

كما يجرى العمل فى مشروع إحلال وتحديد وحدة الإسعاف بنسبة 90 %.، ويتم دفع مستويات الأداء وضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

وتشمل المشروعات بقرية الحجز والقرى والنجوع التابعة لها مشروعات خدمية ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات فى قطاع الشباب والرياضة ومشروعات المياه والصرف الصحى وغيرها، وتم التشديد بالالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة، علاوة على تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات لضمان تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

وتم الانتهاء من 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جارى العمل بـ619 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان، لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وكانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع،والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.



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مشروعات حياة كريمة بأسوان (2) مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3) مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4) مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5) مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6) مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)