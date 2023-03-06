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لحظة رعب أصابت راكبى طائرة بعد اصطدام طائر بأحد المحركات

الإثنين، 06 مارس 2023 04:41 م
لحظة رعب أصابت راكبى طائرة بعد اصطدام طائر بأحد المحركات هبوط الطائرة اضطراريا
كتبت ريهام عبد الله

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عاش ركاب رحلة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز متجهة إلى فلوريدا مشهدًا مرعبًا بعد أن اصطدم طائر بأحد محركات الطائرة، مما تسبب فى امتلاء المقصورة بالدخان.

واضطرت الرحلة 3923 من هافانا إلى فورد لودرديل للهبوط اضطرارياً بعد وقت قصير من إقلاعها أمس الأحد عندما اشتعلت النيران فى المحرك، وتُظهر لقطات على متن الطائرة ركابًا مذعورين غارقين فى الدخان مع إنزال أقنعة الأكسجين وآباء يحاولون مساعدة أطفالهم، وورد أنه لم يتم إطلاق جميع الأقنعة بشكل صحيح، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الدخان فى الطائرة
الدخان فى الطائرة

 

الطائرة هبطت اضطراريا فى كوبا

قال الراكب ستيفن رودريجيز لشبكة NBC 6 إن هناك "طفرة كبيرة، مثل انفجار '' قبل أن تبدأ المقصورة بالملء بالدخان وتبدأ إضاءة الطوارئ، ومع وجود محرك واحد فقط يعمل على طائرة بوينج 737، قام الطيار بهبوط اضطرارى آمن فى مطار خوسيه مارتى فى كوبا.

امتلاء الطائرة بالدخان
امتلاء الطائرة بالدخان

 

الركاب بدأوا لكم السقف لإخراج أقنعة الأكسجين

وقال رودريغيز: "لقد كانت مثل رائحة الحرق، وكانت تؤذى وجهى، أصبحت عينى حمراء حقيقية، بدأ صدرى يحترق"، وادعى رودريجيز أن احتياطات السلامة، مثل الأقنعة، المتاحة للركاب كانت قليلة الاستخدام، وقال :"بدأ الناس يأخذون الأمور بأيديهم، وكانوا يضربون السقف بالقوة لإخراج الأقنعة".

هبوط الطائرة اضطراريا
هبوط الطائرة اضطراريا

 

وعانى البعض من اصابات، وكل ذلك لأنهم كانوا يلكمون السقف، وكان هناك أطفال صغار على متن الطائرة ونساء مسنات.

 

ولم يصب أى من الركاب البالغ عددهم 147 وطاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص بجروح وتمكن الركاب من النزول بأمان من الطائرة فى مطار مارتى، ونال القبطان المديح والتصفيق من المسافرين على قدرته على الهبوط بالطائرة.

 

 


هبوط طائرة

احتراق محرك

دخان فى طائرة

اصطدام طائر بطائرة



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