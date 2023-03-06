كل ما تريد معرفته عن سرطان القنوات الصفراوية

كتبت فاطمة ياسر

نجد أن بعض الأشخاص يعانون من إجهاد غير عادي ومستمر وآلام في البطن ويرقان، وبعد أن يخضعوا للفحص المقطعي، تم التشخيص ب سرطان القنوات الصفراوية، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذا النوع من السرطان وفقًا لموقع "medicalxpress".

ما هو سرطان القنوات الصفراوية؟

سرطان القنوات الصفراوية هو سرطان نادر ينشأ من القنوات الصفراوية، وهي أنابيب رفيعة تحمل السائل الصفراوي الهضمي وتربط الكبد بالمرارة والأمعاء الدقيقة.

ويمكن أن يحدث الورم في أي مكان على طول "الشجرة" الصفراوية وينقسم إلى ثلاثة أنواع فرعية بناءً على المكان الذي يبدأ فيه. يبدأ النوع الفرعي داخل الكبد في القناة الصفراوية داخل الكبد ويظهر عادةً ككتلة في الكبد ، مما قد يؤثر على وظيفة العضو. النوع الفرعي الثاني ، يسمى سرطان الأوعية الصفراوية المحيط بالنقارة ، ويحدث خارج الكبد مباشرةً ، حيث تلتقي القنوات الصفراوية معًا وتخرج من الكبد. المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا النوع من سرطان القنوات الصفراوية يصابون عادةً باليرقان. سرطان القنوات الصفراوية البعيدة هو النوع الفرعي الثالث. يحدث في جزء من القناة الصفراوية خارج الكبد والأقرب إلى الأمعاء. يظهر هذا النوع الفرعي أيضًا عادةً مع اليرقان.

كيف يتم تشيخص سرطان القنات الصفراوية؟

بالتصوير المقطعي ايساعد علي كشف سرطان القنوات الصفراوية ، ولكن يلزم إجراء اختبارات إضافية ، بما في ذلك الخزعة أو الفرشاة، لتحديد التشخيص والمرحلة، وبالنسبة لجميع الأنواع الفرعية الثلاثة ، سيطلب أخصائي الرعاية الصحية أيضًا إجراء فحص بالأشعة المقطعية للصدر للبحث عن أي علامات للورم الخبيث أو انتشاره إلى الرئتين.

فقد يقوم أخصائي الرعاية الصحية بإجراء تقييم بالمنظار باستخدام تصوير البنكرياس الصفراوي بالمنظار. يسمح ذلك بجمع عينة من منطقة القلق ووضع دعامة داخلية لفتح القنوات الصفراوية حتى يتمكن الكبد من التصريف بشكل مناسب. يساعد الصرف الصفراوي على تخفيف علامات وأعراض انسداد القنوات الصفراوية .

ما هي أعراض سرطان القنوات الصفراوية؟

اليرقان وضعف الشهية والحكة.

كيف يتم علاج سرطان القنوات الصفراوية؟

هناك العديد من الخيارات لعلاج هذه الأورام النادرة، ولكن تحديد الطريقة المثلى يعتمد على مرحلة الورم وموقعه ونوعه الفرعي، فعلى سبيل المثال، معظم المرضى الذين يعانون من مرض موضعي، أي أن السرطان لم ينتشر إلى أي أعضاء أخرى، هم مرشحون لعملية جراحية لإزالة الأورام.

إذا تم تشخيص بسرطان الأوعية الصفراوية داخل الكبد أو حول النقرة ، فقد تكون هناك حاجة لإزالة جزء من الكبد. ومع ذلك، قد لا تكون الأساليب الجراحية القياسية لإزالة الورم ممكنة بالنسبة لبعض المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القنوات الصفراوية المحيطة بالنقرة. في حالات معينة ، قد يكون زرع الكبد خيارًا بدلاً من ذلك.

أخيرًا، تُعرف الجراحة الأكثر شيوعًا لعلاج سرطان القنوات الصفراوية البعيدة باسم إجراء ويبل ، وهي عملية معقدة تتضمن إزالة جزء من البنكرياس.

الجراحة هي الخيار العلاجي الوحيد لهذه الأورام، ولكن بالنسبة لأولئك المرضى الذين ليسوا مرشحين للجراحة ، ينبغي النظر في خيارات العلاج الأخرى، وهي تشمل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي والإشعاع والانصمام الإشعاعي. غالبًا ما يتم تقديم هذه العلاجات معًا، ويعتمد الجمع بين العلاجات وترتيبها على نوع الورم الفرعي المحدد ومدى المرض.

كجزء من اختبار المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القنوات الصفراوية ، أصبح من الشائع الآن إجراء تحليل للطفرات، يسمى تسلسل الجيل التالي. يمكن أن تحدد هذه الاختبارات طفرات معينة في الأورام التي لدينا خيارات علاج مستهدفة لها، وتحدث هذه الطفرات بشكل متكرر في سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد.

أخيرًا، بالنسبة للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاجات القياسية أو الذين يعانون من أورام تطورت في العلاجات القياسية ، نوصي بالنظر في التسجيل في التجارب السريرية لتقييم استراتيجيات العلاج الجديدة.

في النهاية، إذا تم تشخيص بسرطان القنوات الصفراوية ، فمن المهم أن تتم رؤيتها في مركز السرطان من ذوي الخبرة في علاج هذه الأنواع من الأورام لأن خيارات العلاج ، وتحديد المرضى المرشحين ، أمر معقد.