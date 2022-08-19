كل ما تريد معرفته عن سرطان القنوات الصفراوية

كتب - حسام الشقويرى

سرطان القنوات الصفراوية يتكون فى الأنابيب الرفيعة (قنوات المرارة) التي تحمل سائل المرارة الهضمى، وتربط قنوات المرارة الكبد بالمرارة والأمعاء الدقيقة، حسبما نشر موقع Mayo Clinic.

وتعرف هذه الحالة أيضًا باسم سرطان قنوات المرارة، وتحدث غالبًا بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، رغم أنها قد تحدث فى أى عمر، ويقسم الأطباء سرطان الأقنية الصفراوية إلى أنواع مختلفة بناء على مكان ظهور السرطان فى قنوات المرارة:

سرطان الأقنية الصفراوية داخل الكبد تظهر فى أجزاء من قنوات المرارة الموجودة داخل الكبد، وتصنَّف أحيانًا كأحد أنواع سرطان الكبد.

سرطان الأقنية الصفراوية المركزية تظهر فى قنوات المرارة الموجودة خارج الكبد مباشرة، ويُطلق على هذا النوع أيضًا سرطان الأقنية الصفراوية المحيطة بالنقير.

سرطان الأقنية الصفراوية القاصية تظهر فى جزء من قناة المرارة الأقرب إلى الأمعاء الدقيقة، ويُطلق على هذا النوع أيضًا سرطان الأقنية الصفراوية خارج الكبد.

غالبًا ما يشخص سرطان الأقنية الصفراوية عندما يكون فى مرحلة متقدمة.

الأعراض

تشمل مؤشرات سرطان القنوات الصفراوية وأعراضه ما يلي:

اصفرار الجلد وابيضاض العينين (اليرقان)

حكة شديدة في الجلد

براز أبيض اللون

الإرهاق

ألم في الجانب الأيمن من البطن، تحت الضلوع مباشرةً

فقدان الوزن دون محاولة ذلك

الحمى

التعرّق الليلى

البول الداكن