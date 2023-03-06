عمره أكثر من 100 عام.. انهيار منزل الخواجة صادق بقوص فى قنا دون خسائر

قنا صابر سعيد

انهار منزل، اليوم الإثنين، بمدينة قوص جنوب محافظة قنا، دون إصابات أو خسائر في الأروح، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المنزل.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل الخواجة صادق وهو أحد المنازل القديمة ذات الطراز المعماري المميز في مدينة قوص الذي يزيد عمره عن 100 عام، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة ولم تسفر عن إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني لمنع مرور السيارات في الشارع خوفا من انهيار أجزاء أخرى من المبنى.



