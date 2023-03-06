عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وانخفاض فى درجات الحرارة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حالة طقس غير مستقرة بعد هبوب رياح محملة بالأتربة وعاصفة ترابية تسببت فى انعدام الرؤية خاصة على الطرق الصحراوية.

وأطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها لقائدى المركبات خاصة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" وطريق أبوسمبل الدولى وكذلك المناطق الصحراوية، بسبب العاصفة الترابية وحالة عدم استقرار الطقس التى تشهدها المحافظة مساء اليوم.

كما أطلقت محافظة أسوان، تحذيراتها للمراكب النيلية والبواخر السياحية لتوخى الحذر خلال فترة الشبورة الترابية وانعدام الرؤية فى مجرى النيل.

وفى السياق، شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حادث غرق مركب "فلوكة" فى نهر النيل، بسبب الطقس السيئ، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود حالات غرق من عدمه فى الواقعة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق مركب شراعى "فلوكة" فى نهر النيل بنطاق مدينة كلابشة وسط محافظة أسوان، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود حالات غرق من عدمه فى الواقعة.

كما دفع مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، ب3 سيارات إسعاف لأقرب نقطة من موقع الحادث استعدادا لنقل أى حالات مصابة أو وفيات إلى مدينة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.