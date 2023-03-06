اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

الإثنين، 06 مارس 2023 09:02 ص
طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
كتبت ـ هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن لجنة العفو تواصل جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الإفراج عن عدد 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب.

وأضاف الخولى، أن اللجنة تتوجه بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما تتوجه بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها، وتؤكد أنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.

 

طارق

 

 


العفو الرئاسي

لجنة العفو

المحبوسين احتياطيا

لجنة العفو الرئاسى

طارق الخولى

الإفراج عن المحبوسين احتياطيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة