اليوم السابع
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ضبط كميات من الدقيق المُدعم خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإثنين، 06 مارس 2023 11:38 ص
ضبط كميات من الدقيق المُدعم خلال حملة تموينية بالإسماعيلية جانب من الحملات على المخابز
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، اليوم الاثنين، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3  مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بنصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق. 
 
كما أسفرت الحملات عن تحرير 64 محضرًا تموينيًّا، منهم 12 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، و18 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضرًا حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، و9 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج، و4 محاضر تصرف في الدقيق.
 
 


 

 


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