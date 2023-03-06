ضبط شخصين لممارستهما النصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد وضبط (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة" ، وآخر "معاون له").. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامي" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.