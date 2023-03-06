اليوم السابع
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ضبط سيارة أثناء إلقائها مخلفات طبية على جسر النيل فى الدقهلية

الإثنين، 06 مارس 2023 10:56 م
ضبط سيارة أثناء إلقائها مخلفات طبية على جسر النيل فى الدقهلية السيارة المظبوطة
الدقهلية- محمد الحبشي

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تمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، من ضبط سيارة أثناء إلقائها مخلفات طبية خطرة على جسر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتم ضبط قائد السيارة أثناء إلقائه المخلفات على جسر النيل، ما بين قرية كفر الطويلة وعزبة أبو غانم، التابعتين للوحدة المحلية بقرية ديسط، والتحفظ على السيارة، وتم إبلاغ مركز شرطة طلخا وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائق.
 
جاء ذلك تحت إشراف رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا، وبمتابعة ميدانية محمد رضا، رئيس الوحدة المحلية بديسط، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بخصوص تشديد الرقابة على الأساليب العلمية للتخلص الآمن من النفايات الخطرة.
 
السياره المظبوطة
السيارة المظبوطة

النفايات الطبيه
النفايات الطبيه

 


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