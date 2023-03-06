صحة الدقهلية: تجريع 29 ألف مواطن فى الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا

الدقهلية ـ شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، والتى انطلقت فى الـ 25 من فبراير الماضى، قامت حتى الآن، بتجريع نحو 29 ألف مواطن بإجمالي عدد أقراص علاج يصل إلى 100 ألف قرص .

وقالت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، إن التجريع يتم من خلال فرق طبية مدربة، حيث تم توفير وتدريب القوي البشرية اللازمة للحملة، بما فى ذلك وضع العلامات على المنازل بالطريقة الصحيحة، فضلاً عن تدشين حملات دعائية بالنحو الذى يساهم في وصول الخدمة لجميع المستهدفين، مؤكدة علي اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بجميع البؤر بالمحافظة.

من جانيها، أوضحت الدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، بأن الحملة مستمرة حتى الـ25 من مارس الجارى وتستهدف تجريع حوالي 56 ألف مواطن ضد البلهارسيا، من سن 4 سنوات حتي 65 سنة بعدد يقارب الـ 125 ألف قرص من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا وذلك فى 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهى (ميت سلسيل، الجمالية، بني عبيد، المطرية، المنزلة، تمى الأمديد، منية النصر، شربين، طلخا) بالإضافة إلي مكافحة القواقع بالترع بتلك البؤر.

يشار إلى أن صحة الدقهلية قامت بتجريع حوالي 95 ٪ من طلاب المدارس أثناء الحملة التي استهدفت صفوف الأول والرابع الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة الحفاظ على مصر خالية من مرض البلهارسيا بحلول 2024 .