وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن تلك الخدمات تضمنت التطبيقات والخدمات التى تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم إجابة السائلين وخدمات المعتكفين حيث خصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، جهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد رحمه الله، تجهيزا كاملا، بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين، كدواليب للأمتعة مزودة بخدمات تقنية تسهم في تهيئة البيئة الخاشعة لهم.

وبالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، تم كذلك توفير 100 طبيب وطبيبة للمعتكفين، حرصا على صحتهم وسلامتهم وذلك عبر مواقع خاصة على مدار الساعة.