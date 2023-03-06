رئيس جامعة المنوفية يشهد الاحتفال السنوى بيوم اليتيم

المنوفية - محمود شاكر

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاحتفال السنوي بيوم اليتيم، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع وبث روح البهجة والسرور على قلوب أبنائها من محافظة المنوفية.

أكد القاصد، أن الجامعة بكل إمكاناتها داعمة لجميع مؤسسات المجتمع الاجتماعية وتسعي دائما لتقديم الدعم الخدمي والمادي والمعنوي والعلمي للمجتمع الخارجي، مشيراً إلى أن ريادة المؤسسات يأتي بالاهتمام ورعاية أبنائها وأن رسم البسمة على وجوه أبنائنا الأيتام أمر يضفي علي قلوبنا السرور والاعتزاز، متمنياً لجميع الأطفال المشاركة أن يكونوا في المستقبل في صفوف طلاب وطالبات جامعة المنوفية العريقة.

وقدم الدكتور صبحى شرف الشكر والترحيب بكل الحضور والقائمين على تنظيم الاحتفال، مشيرا إلى أنه جزء بسيط من دور الجامعة الرائد في مساعدة أبنائها سواء الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنياً مستقبل مشرق لجميع الأطفال المشاركة.

وقدم القاصد الهدايا العينية والمالية لجميع المؤسسات والدور المشاركة في فعاليات مهرجان يوم اليتيم السنوي، حيث ضم الاحتفال عددًا كبيرًا من مؤسسات ودور الأيتام بالمنوفية، وحضر الحفل ما يقرب من 250 طفلاً وطفلة، وتم توزيع هدايا عينية ومادية.

وعلى هامش الاحتفال قدم كورال كلية التربية النوعية بقيادة المايسترو الدكتور عبدالحميد عامر حفلا غنائيا وموسيقيا، وعروضا كوميدية وألعابا سحرية وكوميدية مما أدخل البهجة والسرور في قلوب الأطفال والحضور.

حضر الحفل الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع السابق وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة، قدم الحفل الدكتور احمد غربية الأستاذ بكلية الآداب نظم الحفل الإدارة العامة للمشروعات البيئية والإدارة العامة لرعاية الشباب، الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام .