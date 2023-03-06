رئيس جامعة المنوفية: إعفاء الطلاب من أسر الشهداء وذوى الهمم من المصروفات

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، أن جامعة المنوفية بها 2600 طالب فى المدن الجامعية، بـ 11 مبنى بجميع فروع جامعة المنوفية، ويتم دعم الطلاب دعما كامل.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن التكلفة الفعلية للطالب المقيم بالمدن الجامعية 3500 جنيه، يقوم الطالب بدفع 500 جنيه شهريا ويتم دعمه بالمبلغ الباقى من قبل الجامعة.

وأكد القاصد أن يتم إعفاء الطلاب من أسر الشهداء، وذوى الهمم دعمهم دعم كامل طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقدة رئيس جامعة المنوفية، لعرض التطور الكبير بجامعة المنوفية.

وفى سياق أخر أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن قطاع خدمة المجتمع المدنى من القطاعات المهمة فى الجامعة، لأنه يخدم القرى عن طريق القوافل الطبية، محو الأمية، دورات لغات، عن الطريق الشراكة مع مبادرة حياة كريمة فى شتى المجالات مع المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أنه لابد من تفاعل كبير فى القادم مع المجتمع المدنى بالاشتراك مع المسؤولين بمحافظة المنوفية، فى شتى المجالات ومنها الطاقة المتجددة، البحوث الزراعية.

يذكر أن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، شغل العديد من المناصب القيادية بالجامعة آخرها منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا قبل توليه منصب رئيس الجامعة، وهو أحد أشهر وامهر أطباء جراحة الأورام فى مصر.

تدرج القاصد فى المناصب الإدارية والقيادية فقد شغل وظيفة مدير عمليات الجراحة العامة عام 2001، وعين مشرفا على وحدة العلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية اعتباراً من عام 2008، حتى شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية فى عام 2009 كما شغل سيادته وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية فى عام 2011.

و فى شهر ديسمبر عام 2013 تم انتخابه عميداً لكلية الطب جامعة المنوفية ورئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية كأول عميد منتخب فى تاريخ الكلية، ثم صدر القرار الجمهورى بتعيين سيادته نائباً لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث فى يناير 2015 وشغل الوظيفة لمدة ثمانية سنوات، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة المنوفية فى يناير 2022.