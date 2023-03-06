"ديلى ميل": ضجة فى الهند لوفاة رجل تناول قرصى "فياجرا" دفعة واحدة

كتب- وكالات

لفظ رجل هندي أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من تناوله حبتين من عقار "فياجرا" دفعة واحدة، ما تسبب في إصابته بسكتة دماغية قاتلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أثارت الواقعة التي شهدتها الهند ضجة، بعد وفاة الرجل البالغ من العمر 41 عاما، إثر تناوله حبتين من "فياجرا"، الذي صنع أساسا لتوسيع الشرايين لكنه يستخدم أيضا لتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال.

وكشفت تقارير طبية أن الرجل تناول العقار وهو في حالة سُكر، مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه الذي تسبب في سكتة دماغية ووفاة.

وأصيب الرجل لوقت قليل بصداع شديد وقيء صباح اليوم التالي، ثم تدهورت حالته ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته لدى وصوله.

وأفصح الأطباء عن تفاصيل تشريح جثته في مجلة الطب الشرعي، حيث وجدوا أنه عانى نزيفا دماغيا وعائيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقال بانديت الطبيب الشرعي في معهد عموم الهند للعلوم الطبية جاي نارايان، إن فحوصات ما بعد الوفاة كشفت عن كتلة وزنها 300 جرام من الدم المتخثر داخل دماغ الرجل.

ويحدث هذا النوع من السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ.