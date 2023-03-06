دورات تدريبية للتمريض بأقسام الاستقبال والعناية المركزة فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت إدارة التمريض بمديرية الصحة بالإسماعيلية، دورة تدريبية لهيئة التمريض بالمستشفيات المركزية، على "الاجراءات التمريضية بأقسام الاستقبال والعناية المركزة".

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ الدورات المكثفة للفرق الطبية، والذى يأتى حرصا من وزارة الصحة على تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة للمرضى من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وهيئات التمريض بالمستشفيات.

وأضافت تريزه رأفت مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، أن الدورة التدريبية لهيئة التمريض بكل مستشفي مركزى ، تهدف إلى التدريب على طرق تطبيق سياسات الجودة بالمستشفي ، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، مع التدريب علي كيفية متابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية.

كما شمل التدريب أعمال التمريض بالعنايات المركزة ،والتدريب علي كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، والمونيتور، والفرز والتقييم ، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، ورسم القلب ،مع التدريب علي سبل التعامل الآمن مع المرضي بالعناية ويستمر التدريب يومان اسبوعيا ليشمل جميع هيئات التمريض بالمستشفيات.

وحضر التدريب 30 متدرب من هيئة تمريض مستشفيات حميات الإسماعيلية، حميات التل الكبير، مستشفى التل الكبير المركزى ،القصاصين المركزى ،القنطرة غرب والقنطرة شرق، حاضر فيها دكتورة نهله تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية ، الدكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحة العدوى وتريزه رأفت مديره إدارة التمريض وبسام مختار ونجاة محمد وحنان على ولمياء فتحى من أعضاء إدارة التمريض.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.