خفر السواحل اليابانى: مصرع شخص وفقدان 6 بعد انقلاب قارب قبالة جزر سينكاكو

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، كيسوكي ناكاو - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إنه لم يتضح أين انقلب القارب في البداية لكن دورية تابعة للبحرية اليابانية رصدته وهو ينجرف قبالة الجزر، مشيرا إلى أن طاقم القارب يتألف من تايواني وستة إندونيسيين.

وأضاف ناكاو أن الغواصين عثروا على جثة داخل الكابينة، وتشير بطاقة الهوية إلى أنه إندونيسي، بينما مازال البحث جاريا عن باقي طاقم القارب.