اليوم السابع
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حجز شخصين على ذمة التحريات بتهمة الاتجار فى العملة بمنطقة عابدين

الإثنين، 06 مارس 2023 12:03 م
حجز شخصين على ذمة التحريات بتهمة الاتجار فى العملة بمنطقة عابدين النقد الاجنبى،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عابدين، حجز شخصين 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبىن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (شخص آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

نيابة عابدين

اخبار الحوادث

عقوبة الاتجار فى النقد الاجنبى

عابدين

الاموال العامه



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