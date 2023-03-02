اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الأحد.. انطلاق الأسبوع البيئى "معا للأخضر والتنمية المستدامة" بجامعة سوهاج

الخميس، 02 مارس 2023 05:00 ص
الأحد.. انطلاق الأسبوع البيئى "معا للأخضر والتنمية المستدامة" بجامعة سوهاج جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، الأسبوع البيئى السادس فى الفترة من 5 حتى 9 من مارس الجارى، تحت شعار "معًا للأخضر والتنمية المستدامة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

 

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الأسبوع البيئى ينفذ للعام السادس على التوالى ضمن أنشطة خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا أن ملف البيئة فى مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وضع على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

وعقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعاََ تحضيريًا لتنظيم الفعاليات استعدادا لانطلاق الأسبوع البيئى السادس، بحضور الدكتورة صباح صابر منسق فعاليات الأسبوع، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مضيفًا أن الجامعة تنظم فعاليات الأسبوع البيئى السادس بهدف تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لترشيد السلوك البيئى، وذلك من خلال إبراز دور الجامعة ودعمها ومساندتها لجهود الدولة فى حماية البيئة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية التى من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة الوعى بالمخاطر الناتجة عن التلوث بكافة أشكاله، وتنمية مهارات الطلاب وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة نحو ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر.

 وقال الدكتور خالد عمران، أنه خلال الاجتماع تم توزيع المهام والمسئوليات على جميع المشاركين فى تنفيذ فعاليات الأسبوع البيئى، كما تم الاتفاق على البرنامج اليومى لأنشطة الأسبوع، موضحًا أن الفعاليات ستشمل عدد من المحاضرات التوعوية والندوات التثقيفية التى سيقدمها نخبة من الأساتذة المتخصصين، حيث تضم فعاليات اليوم الأول بجانب حفل الافتتاح محاضرة بعنوان مخرجات قمة الأطراف 27 ودور الجامعة فى تفعيل الحلول المستندة على الطبيعة لمجابهتها تغيير المناخ، وأيضًا افتتاح الخيمة التمريضية أمام كلية العلوم بمقر الجامعة القديم، وكذلك تنظيم ندوة عن التغير المناخى المعاصر، وأخرى عن الزلازل.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الأسبوع البيئى

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

جهود الدولة



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة يد تطوع الحجر وأخرى تطور البشر.. محو أمية 42.721 ألف دارس بقرى المبادرة.. توفير 30 ألف فرصة عمل للخريجين بعد تأهيلهم.. وجامعة سوهاج تحصل على المركز الأول في محو الأمية بقرى المبادرة الرئاسية

الخميس، 23 فبراير 2023 09:00 م

انطلاق المؤتمر العلمى الثامن "الدولى الثالث" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:00 ص

المؤتمر العلمى لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يستضيف العالم المصرى فاروق الباز

الإثنين، 20 فبراير 2023 02:03 م

جامعة سوهاج تستعرض أعمالها بمبادرة "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك"

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:12 م

جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لباحثة فى أمراض النبات بكلية الزراعة.. صور

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة