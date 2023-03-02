الأحد.. انطلاق الأسبوع البيئى "معا للأخضر والتنمية المستدامة" بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، الأسبوع البيئى السادس فى الفترة من 5 حتى 9 من مارس الجارى، تحت شعار "معًا للأخضر والتنمية المستدامة"، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الأسبوع البيئى ينفذ للعام السادس على التوالى ضمن أنشطة خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا أن ملف البيئة فى مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وضع على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعاََ تحضيريًا لتنظيم الفعاليات استعدادا لانطلاق الأسبوع البيئى السادس، بحضور الدكتورة صباح صابر منسق فعاليات الأسبوع، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مضيفًا أن الجامعة تنظم فعاليات الأسبوع البيئى السادس بهدف تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لترشيد السلوك البيئى، وذلك من خلال إبراز دور الجامعة ودعمها ومساندتها لجهود الدولة فى حماية البيئة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية التى من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة الوعى بالمخاطر الناتجة عن التلوث بكافة أشكاله، وتنمية مهارات الطلاب وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة نحو ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر.

وقال الدكتور خالد عمران، أنه خلال الاجتماع تم توزيع المهام والمسئوليات على جميع المشاركين فى تنفيذ فعاليات الأسبوع البيئى، كما تم الاتفاق على البرنامج اليومى لأنشطة الأسبوع، موضحًا أن الفعاليات ستشمل عدد من المحاضرات التوعوية والندوات التثقيفية التى سيقدمها نخبة من الأساتذة المتخصصين، حيث تضم فعاليات اليوم الأول بجانب حفل الافتتاح محاضرة بعنوان مخرجات قمة الأطراف 27 ودور الجامعة فى تفعيل الحلول المستندة على الطبيعة لمجابهتها تغيير المناخ، وأيضًا افتتاح الخيمة التمريضية أمام كلية العلوم بمقر الجامعة القديم، وكذلك تنظيم ندوة عن التغير المناخى المعاصر، وأخرى عن الزلازل.