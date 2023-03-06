جامعة المنوفية تشارك في ملتقى التوظيف الافتراضي الرابع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية في إطلاق الملتقى التوظيفى الافتراضي الرابع للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية "أون لاين" وذلك بحضور ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة العديد من الجامعات المصرية الحكومية، والبنك الأهلي المصري وشركة اتصالات من أي آند كشريكين رئيسيين للملتقى الذي ينظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني (UCCD) والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع المراكز الجامعية للتنمية المهنية التي تم انشاؤها في معظم الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بأنه تم إنشاء مركز التطوير المهني داخل الجامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة والهدف منه إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتعرف على متطلبات سوق العمل وسد الفجوة بينها وبين الدراسة الأكاديمية، كما يسهم المركز الجامعي للتطوير المهني في تزويد الطلاب بخدمات التوجيه والإرشاد المهني والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير التحليلي وريادة الأعمال.

وشدد على سعى جامعة المنوفية من خلال مراكز التطوير المهني بالجامعة لإعداد منتسبيها لحضور هذه الفاعلية السنوية من خلال تقديم خدمات التطوير المهني المختلفة لضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إستراتيجية التعليم العالي وفقاً لرؤية مصر 2030 تسعي لخلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة ونشر ثقافة العلوم والابتكار من خلال دعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية والتقنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات عديدة متلاحقة، موجها الشكر لمعالى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على دعمه للجامعات المصرية وسعيه الدائم لتحقيق هذه الرؤى المستقبلية، ومتابعة استراتيجية العمل التى تحقق هذه الأهداف خاصة وأن العالم سيشهد اختفاء مجموعة من الوظائف خلال الأعوام المقبلة في مجالات عدة، بينما ستظهر وظائف جديدة وفقا لمتطلبات السوق الجديدة وبالتالي لابد من العمل سويا على تطوير ودعم الفكر الريادي لدى ابناءنا الطلاب.

ويشمل الملتقى الذي يتم عقده على مدار ثلاثة أيام من ٦-٨ مارس ۲۰۲۳ عدد كبير من الفعاليات والندوات الافتراضية التي تتناول أهم التطورات بسوق العمل وريادة الأعمال كما توضح للطلاب والخريجين كيفية الاستعداد لبدء الحياة المهنية، وذلك في قطاعات عدة، مثل قطاع البنوك والمهن الصحية، والبناء والتشييد والطاقة والاتصالات، والدعم اللوجيستي ومجالات العمل عن بعد، حيث يقدم ويشارك بالندوات ممثلو كبرى المؤسسات والشركات مثل "البنك الأهلي المصري" وشركة "اتصالات" من أي آند كما يتم تخصيص اليوم الأول من الملتقى الافتراضي لريادة الأعمال كاختيار بديل، حيث يتم استعراض عدد من الخبرات وقصص النجاح لعدد من رواد الأعمال وأهم الخطوات اللازمة لبدء المشروعات والحصول على تمويل.

هذا، ويقوم الطلاب والخريجون من الجامعات المصرية المشاركة بالتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرهم الذاتية والتواصل مع ممثلي الشركات للتعرف على أهم الوظائف المتاحة داخل الاجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة حيث يتم التواصل مع ممثلي الشركات والبنوك عبر غرف التواصل chat rooms)، بالإضافة إلى حضور الندوات المختلفة خلال الملتقى وعلى مدار ثلاثة أيام.