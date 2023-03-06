جامعة المنوفية تحصد 14 ميدالية باللقاء الرياضى لمتحدى الإعاقة بالإسكندرية

المنوفية - محمد فتحى

حقق طلاب جامعة المنوفية لمتحدي الإعاقة 14 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم في اللقاء الرياضي "الإعاقة منحة .. لا محنة"، والذي أقيم خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس الحالي بالمدينة الشبابية في الإسكندرية للعام الجامعي 2022 / 2023 تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمشاركة 800 طالباً وطالبة من 24 جامعة مصرية.

وشارك وفد جامعة المنوفية في اللقاء تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وضم الوفد، الكابتن ياسر جمال مدير اداره النشاط الرياضي، والكابتن محمود حافظ، والكابتن على السيد، وجيهان سامى مشرفين، بجانب 21 طالبا وطالبة شاركوا في الألعاب المختلفة، وأقيمت المسابقات علي ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبي قير.

وشملت الميداليات 6 ذهب و2 فضة و6 برونز فى ألعاب، كرة القدم وألعاب القوى ورفع الأثقال، حيث حصل فريق كرة القدم للصم والبكم على المركز الأول والميداليات الذهبية.

وفي لعبة رفع الأثقال حصل الطالب محمود عبد الحليم على المركز الأول في وزن 57 كجم لرفع الأثقال، الميدالية الذهبية.

وحصل الطالب أحمد طلعت عبد المعطي على المركز الثالث وزن 54 كجم في رفع الأثقال ،الميدالية البرونزية .

وفي لعبة دفع الجلة للصم والبكم حصل الطالب أحمد هشام عبد المقصود على المركز الأول ،الميدالية الذهبية، كما حصل على المركز الأول في رمي الرمح للصم والبكم ، الميدالية الذهبية .

وحصل الطالب عمر أسامة البلتاجي على المركز الثاني في سباق 100 متر عدو للصم والبكم، الميدالية الفضية، كما حصل على المركز الثالث في سباق الوثب الطويل (الميدالية البرونزية).

وحصل الطالب خالد أحمد سالم على المركز الثالث في سباق 100 متر عدو أرجل سليمة، الميدالية البرونزية، كما حصل على المركز الثالث في سباق 200 متر عدو أرجل سليمة ،الميدالية البرونزية .

وحصل على المركز الثالث في سباق دفع الجلة أرجل معاقة الطالب عمر هشام العليمي صاحب ،الميدالية البرونزية، كما حصل على المركز الثاني في سباق رمي الرمح أرجل معاقة ،الميدالية الفضية .

وفازت الطالبة شيماء ناصر بالمركز الأول في منافسات دفع جله أرجل معاقة الميدالية الذهبية كما حصلت على المركز الأول فيرمي الرمح أرجل معاقة ،الميدالية الذهبية.

وحصلت الطالبة سلوى أحمد عبد الحليم على المركز الثالث،الميدالية البرونزية، في سباق رمي الرمح أرجل سليمة.