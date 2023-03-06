اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 مارس 2023 05:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة العريش تستضيف مبادرة يوم رياضى ثقافى بالتعاون مع محافظة الدقهلية

الإثنين، 06 مارس 2023 05:35 م
جامعة العريش تستضيف مبادرة يوم رياضى ثقافى بالتعاون مع محافظة الدقهلية مبادرة يوم رياضى ثقافي بالتعاون مع محافظة الدقهلية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها، أنه شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، اليوم، مجموعة من الفعاليات بعمل يوم رياضى ثقافى بالتعاون مع محافظة الدقهلية.

 

وفى كلمته وجه رئيس جامعة العريش للقوات المسلحة بكافة أفرعها بجميع مؤسساتها على ماتقدمه من دعم للمجتمع المدنى، وما تقوم به من زيادة الوعى ورفع الحس الوطنى لدى الطلاب واستمرار للتعاون المثمر بين المؤسسات العسكرية والجامعة.

 

وأضاف أن جامعة العريش فعلت مبادرة يوم رياضى ثقافى بشمال سيناء بمشاركة محافظة الدقهلية وتنفيذ طلبة جامعة العريش لافتا أنه سبق ونظمت من قبل فعاليات عدد من الأنشطة والفعاليات.

 

وقال: "كل الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشكر والتقدير لجميع قيادات القوات المسلحة ولكل من ينتمى للمؤسسة العسكرية، التى دعمت وما زالت تدعم سيناء بصفة عامة وجامعة العريش بصفة خاصة فى كافة المجالات".

 

unnamed (1)
 
 
unnamed
 

 


شمال سيناء

جامعة العريش

الدقهليه

سيناء

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة