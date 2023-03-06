جامعة العريش تستضيف مبادرة يوم رياضى ثقافى بالتعاون مع محافظة الدقهلية

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها، أنه شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، اليوم، مجموعة من الفعاليات بعمل يوم رياضى ثقافى بالتعاون مع محافظة الدقهلية.

وفى كلمته وجه رئيس جامعة العريش للقوات المسلحة بكافة أفرعها بجميع مؤسساتها على ماتقدمه من دعم للمجتمع المدنى، وما تقوم به من زيادة الوعى ورفع الحس الوطنى لدى الطلاب واستمرار للتعاون المثمر بين المؤسسات العسكرية والجامعة.

وأضاف أن جامعة العريش فعلت مبادرة يوم رياضى ثقافى بشمال سيناء بمشاركة محافظة الدقهلية وتنفيذ طلبة جامعة العريش لافتا أنه سبق ونظمت من قبل فعاليات عدد من الأنشطة والفعاليات.

وقال: "كل الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشكر والتقدير لجميع قيادات القوات المسلحة ولكل من ينتمى للمؤسسة العسكرية، التى دعمت وما زالت تدعم سيناء بصفة عامة وجامعة العريش بصفة خاصة فى كافة المجالات".