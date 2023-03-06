اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 03:03 م
أكرم القصاص
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تلميذة تصيب زميلتها بجرح قطعى فى رقبتها أثناء خروجها من المدرسة بالفيوم

الإثنين، 06 مارس 2023 01:31 م
تلميذة تصيب زميلتها بجرح قطعى فى رقبتها أثناء خروجها من المدرسة بالفيوم مديريه امن الفيوم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيبت تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بقرية دار السلام بمحافظة الفيوم، بجرح قطعي في رقبتها بآلة حادة بعد تعدي تلميذة بالصف الثالث الإعدادي عليها، وتم نقل الطالبة المصابة إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم.
 
 
كانت مدرسة الإعدادية القديمة بقرية دار السلام، التابعة لإدارة طامية التعليمية، بمحافظة الفيوم، شهدت إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، تدعي هنا حمدي عنتر 10 سنوات، بجرح قطعي في رقبتها بآلة حادة، وتم نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتبين أن تلميذة بالصف الثالث الإعدادي أصابت الطالبة، بآلة حادة كانت بحوزتها، وتردد أن الطالبة حاولت أخذ القرط الذهبي الخاص بزميلتها، فتصدت لها فأصابتها في رقبتها.

 


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