تفاصيل الاستعداد لانطلاق أول بطولة جمهورية في الشطرنج لذوي الهمم بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عقد، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعا تنسيقيا مع محمد خلاف رئيس منطقة الشطرنج بالغربية وذلك الإعداد لأول بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم، المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 20 مارس، وذلك بحضور الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديريه للرياضه، والدكتور محمد شعيب نائب رئيس اتحاد منطقه الغربية للشطرنج، والدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب، ولاء حشيش مدير المكتب الفني، ايمان أنيس مدير العلاقات العامة والإعلام، ويعد ذلك هو الحدث الأول في تاريخ الاتحاد المصري للشطرنج منذ نشأته عام 1894

يذكر أن البطولة يشارك بها 100 لاعب ولاعبه من ذوي الهمم،والمشاركة في البطولة مجاني ولكل مشارك بدل انتقال 50 جنيها، كما سيتم عرض لينك للتسجيل من خلاله بالبطولة، وسيتم توزيع جوائز ماليه قيمه على الفائزين بأجمالي 10 جوائز للمراكز الفائزة ،المركز الأول قيمتها 1000 جنيه وكأس البطولة، المركز الثاني 900 جنيه وميدالية فضية، المركز الثالث 800 وميدالية برونزية، المركز الرابع 700 جنيه، المركز الخامس 500 جنيه، المركز السادس 350 جنيه، المركز السابع 250 جنيها، المركز الثامن 200 جنيه، المركز التاسع 150 جنيه، المركز العاشر 100 جنيه ، تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، كما يشارك في التنظيم شباب yly.

كما أن البطولة ستقام بطريق الكورنيش يوم الاثنين الموافق 20 مارس الساعة 12 ظهرا وسيكون زمن التفكير لكل لاعب 10 دقائق مع اضافه 5 ثواني في كل نقله، وعدد الجولات يبلغ 7 جولات بالنظام السويسري.

وجه يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الأمتنان لمنطقة الغربية للشطرنج على تنظيمها لتلك البطوله

وأضاف أن لعبة الشطرنج أكثر الألعاب شهرة حيت سميت بلعبة الأذكياء والنبلاء ، ولها فوائد عديدة على الصحة العقلية للشخص، إذ أنها تساعد في تنشيط العقل والذاكرة، وتساعد على زيادة القدرة على التركيز أثناء اللعب فيها لفترات طويلة، فهي تهدئ الأعصاب وتعطي للشخص قدرات ذهنية خارقة.

وتم نشر رابط للتسجيل في البطولة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGJEuTYnp7xgBy9mfdKd_7sRmId5j_j3VEBg5RJaF00aBPIQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0