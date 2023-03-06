تعليم الشرقية تكرم الفائز بالمركز الأول فى معرض القاهرة للابتكار.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الطالب محمد عبد الخالق عبد الفتاح، بالصف الأول الثانوي بمدرسة أولاد صقر الثانوية، الفائز بالمركز الأول، بمشروع من ابتكاره، في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 ، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمسرح فندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية ، بمنحه شهادة تقدير، وكأس التفوق تقديرا لتميزه في مجال الابتكارات، والاختراعات، بحضور، الدكتور محمد أبو هاشم، مدير المركز الاستكشافي بالمديرية، وأسعد فاروق ماضي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام،

حرص المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول الوزارة، الي الاستماع الي الطالب، محمد عبد الخالق عبد الفتاح، للتحدث عن تطوير فكرة ابتكاره، والعمل على المحافظة على البيئة من التلوث، حيث ابتكر الطالب جهاز بالسيارة، يحول عادم السيارة ثاني أكسيد الكربون بامرار غاز الهيدروجين، علية وينتج غاز عبارة عن وقود الميثان ، وقود آخر للسيارة يعمل بديلا للوقود الحفري، كما كرم وكيل أول الوزارة، الدكتور محمد أبو هشام، مدير المركز الاستكشافي بالمديرية لجهوده المتميزة.

وأكد وكيل أول الوزارة حرص المديرية على رعاية الطلاب الموهوبين، والمبتكرين، مقدما كافة الدعم لهم في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية على المستوى الدولي.



التكريم



جانب من التكريم



وكيل أول الوزارة



