تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية بنى صالح ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية بنى صالح التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وتشهد قرية بنى صالح التابعة لمركز ناصر تنفيذ مشروع محطة المعالجة بطاقة 2000 م3/يوم، حيث تجرى حالياً أعمال الخراسانات وأحواض النهوية والتجفيف والترسيب، وذلك ضمن أكثر من 15 مشروعاً يتم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي بقرى مركز ناصر تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تشهد قرية تنفيذ مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بأبو صالح ، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل ، ضمن 17 مشروعا بقطاع الصحة يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

كما يجرى العمل فى مشروع مركز تنمية الأسرة بابو صالح، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي،وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية، صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة،وتأهيل، والإرشاد الاجتماعي والنشاط الأهلي وغيرها من الخدمات الضمانية، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء مكتب البريد والتي تقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة.