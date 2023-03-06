تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد بالمنوفية أثناء الذهاب للمدرسة

فى مشهد جنائزى مهيب، شيع المئات من أهالى قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، جثمان محمد .ت م طالب بالصف الأول الثانوى العام، والذى توفى عقب إصطدام قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، أثناء الذهاب الى مدرسة السيد البدوى الثانوية العامة ببركة السبع، الى مقابر العائلة بالقرية لدفنه فى مثواه الأخير، وسط حالة الحزن بين أهالى القرية والقرى المجاورة .
وأكد عبده خضر من أهالى قرية كفر الحمادية، أن الفقيد كان مثالا للأخلاق الطبية وحسن المعاملة بين جميع أهالى القرية، وحزن عليه جميع أهالى القرية .
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع محمد .ت م، ومقيم
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (1)
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (2)
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (3)
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (4)
من قرية كفر الحمادية طالب بالصف الأول الثانوى العام، إصطدم قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، أثناء الذهاب الى مدرسة السيد البدوى الثانوية العامة ببركة السبع ،وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين الانتهاء من تصريح دفن الجثمان ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (1)
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (2)
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (3)
تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد (4)
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