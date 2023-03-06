تشييع جنازة طالب توفى أثناء عبوره السكة الحديد بالمنوفية أثناء الذهاب للمدرسة

فى مشهد جنائزى مهيب، شيع المئات من أهالى قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، جثمان محمد .ت م طالب بالصف الأول الثانوى العام، والذى توفى عقب إصطدام قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، أثناء الذهاب الى مدرسة السيد البدوى الثانوية العامة ببركة السبع، الى مقابر العائلة بالقرية لدفنه فى مثواه الأخير، وسط حالة الحزن بين أهالى القرية والقرى المجاورة .

وأكد عبده خضر من أهالى قرية كفر الحمادية، أن الفقيد كان مثالا للأخلاق الطبية وحسن المعاملة بين جميع أهالى القرية، وحزن عليه جميع أهالى القرية .

وكان لقى طالب بالصف الأول الثانوى بقرية كفر الحماية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصطدام قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.