تشييع جثمان شاب عثر عليه بجوار إحدى الترع فى طناح بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شيع أهالى قرية طناح التابعة لمركز المنصورة، ب محافظة الدقهلية ، جثمان الشاب عبدالله الفتيكي، والذى عثر عليه وملقى بجوار إحدى الترع بالقرية، وخرج الجثمان من مسجد العراقي بطناح، وتم تشييعه لمثواه الأخيرة ودفنه بالمقابر، وسط انهيار أسرته وأصدقائه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة شاب بجوار ترعة طناح.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى عبدالله محمود عبدالباري الفتيكي، في العقد الثاني من عمره، مقيم بقرية طناح، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وكشف عدد من أهالي القرية، أن الشاب متغيب منذ مساء أمس، وكان يستقل دراجة بخارية، وعثروا على جثته صباح اليوم ملقاة بجوار الترعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط المباحث من جهودهم لكشف غموض العثور على الجثة وبيان أسباب الوفاة.