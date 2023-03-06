"تربية رياضية" بجامعة طنطا تحصل على الأيزو فى إدارة المنظمات التعليمية

وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك يأتى نتاج التزام الكلية بتطبيق المعايير الدولية فى الإدارة وجودة التعليم، وتطوير الخدمات التعليمية التى تقدم للطلاب، ورفع الكفاءة الإدارية، مقدماً خالص التهنئة لفريق العمل بالكلية باعتبارهم شريك أساسي فى تحقيق هذا الانجاز.

وشهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد الدكتور عبده سعد الدين مصطفى مدير عام الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، والمهندسة نجوى احمد والمهندس ممدوح فتحي السيد والدكتور محمد أمين، بحضور الدكتور علاء حلويش عميد الكلية و الدكتور امانى البحيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور ياسر غرابة مدير وحدة ضمان الجودة ، والدكتور نهاد الكنيسى نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور مسعود غرابة ، ورؤساء الاقسام العلمية، والدكتور أحمد شواطه أمين عام الكلية، وفريقي الجودة و الأيزو ومديري الإدارات وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة، شملت قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الكلية، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب والإدارة الهندسية، والذي أوصي بمنح كلية التربية الرياضية الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور علاء حلويش عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.