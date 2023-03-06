تحكيم عروض الشعر وكلمات الأغانى بمهرجان إبداع وتدريبات بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان " إبداع " لمراكز الشباب، الموسم الرابع، لليوم الثاني على التوالي في شعر الفصحى، وكلمات الأغاني، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى نسخته الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، ومهرجان إبداع ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقي، والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب بها شباب لديهم قدرات وطاقات بناءه ومواهب متعددة ترقى أن تكون في الصدارة في المجالات كافة ووجه بتسهيل كافة الإجراءات لتشجيع الشباب على المشاركة في المهرجان وكافة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأضاف محروس يعد المهرجان أضخم الفعاليات التى تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة، فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها، لإكتشاف المواهب الشبابيه، وحكم الفعاليات رؤساء وأعضاء نادى الأدب بكفر الشيخ، الدكتور طه هنداوى، والدكتور ماهر الجبالى، وبسمه شعبان، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز ،مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب .

وعلى جانب آخر نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والمبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابين بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة، تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى ،وزير الشباب والرياضة ،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب، وبإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية، لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية .

وفاعليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم"، تنفذها إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.



ابداعات شاعرة خلال مهرجان ابداع بكفر الشيخ



استماع اللجنة لموهبة شعرية



جانب من التفاعل بين وكيل تعليم كفر الشيخ والطالبات



لمشاركون في مهرجان ابداع بكفر الشيخ