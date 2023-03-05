فن تصميم الملابس والإكسسوارات والتطريز والمشغولات في برنامج إطلالة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد فعاليات برنامج إطلالة الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ "إدارة تنمية النشء"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

ويتضمن البرنامج تدريب النشء على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الاكسسوارات وفن التطريز والمشغولات وتنفذ الفاعليات بمركزى شباب كفر الشيخ وفوه بمشاركة 100 طليع وطليعة وتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الإكسسوارات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وعلى جانب آخر، تجددت فاعليات المشروع القومي للرواد بمركز شباب كفر الشيخ والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بمشاركة 40 متدربا من الرواد في لعبات "كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج، تمرينات اللياقة البدنية"، على أيدي مدربين متخصصين وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،جلسة تفاعلية بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعى"، ضمن خطة نشاط أندية السكان لشهر مارس الجارى، وذلك بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوه، وبمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء مركز الشباب.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، أن الوزارة لديها رؤية هامة في حياة النشء، لأنها مرحلة جني ثمار الجمهورية الجديدة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مضيفا أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب، وتعمل على تأهيلهم في كافة المجالات المجتمعية البناءة . وتهتم وزارة الشباب والرياضة بتفعيل إطلالة في حياة النشء وتفعيل الأنشطة والورش بما يحقق لهم تنظيم وإدارة الوقت، وتحسن نموهم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء شخصياتهم، وتحسين مهاراتهم، واتساع مداركهم، وتطوير نشاطهم العقلي واكتشاف وتقدير ذاتهم.

جدير بالذكر أن برامج وأنشطة الوزارة تسعى لتطوير النشء باستمرار واستثمار مواهبهم وطاقاتهم الشبابية لاكتشاف ذاتهم والنهوض بها، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة لرفع قدرات النشء في كافة المجالات، وللتأثير في النشء في مرحلتهم العمرية بطرق مختلفة تتناسب مع فكرهم المتطور.تنفذ الورش بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ولبنى ابو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الادارة.



الحضور من الفتيات



تصميم وتنفيذ الملابس فن الاكسسوارات وفن التطريز والمشغولات



تصميم وتنفيذ الملابس فن الاكسسوارات وفن التطريز والمشغولات_1



تعليم فن التطريز للفتيات



جاب من اعمال تعليم فن التطريز



جانب من تصميم وتنفيذ الملابس فن الاكسسوارات وفن التطريز والمشغولات



جانب من تصميم وتنفيذ الملابس فن الاكسسوارات وفن التطريز والمشغولات_1



فعاليات المشروع القومي للرواد بشباب كفر الشيخ



كيفية تعليم فن التطريز