اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة

الإثنين، 06 مارس 2023 11:45 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة  بمناطق (منطقة أبو رواش بالجيزة - منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1,2.3- منطقة الحزام الأخضر)، وذلك من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء الموافق  وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.
 
وأرجع جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيانه، قطع المياه نظراً للقيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.
 
وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياة نقية، يتم التواصل على الأرقام 01150046019-01150335658-02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.

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