توفير سيارات مياه شرب نقية لعدد من المناطق بمحافظة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن توفير سيارات مياه شرب نقية لعدد من المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى قطاع السويس ، صرح بذلك اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مضيفا أنه تم التعامل الفورى مع مشكلة ضعف وانقطاع المياه فى عدد من المناطق بالمحافظة منها السلام 1، 2 وتوفير سيارات مياه شرب نقية من كلا من قطاعى السويس والإسماعيلية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

وفى سياق متصل، أشار رئيس الشركة، إلى أنه تتم المتابعة المستمرة مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، لزيادة منسوب المياه أمام مآخذ المحطات حتى يتثنى اتخاذ اللازم نحو عمل المحطات بكامل طاقتها وعودة المياه إلى طبيعتها، مع إستمرار توفير سيارات المياه لحين ضبط ضغوط المياه وعودة الأمور إلى طبيعتها.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.